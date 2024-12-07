Синоптики дали прогноз погоды на завтра в Украине

Потепление в Украине

В ближайшие дни в Украине ожидается потепление. Максимально температура поднимется до +14, +15 градусов в Крыму. Но будут регионы, кроме Крыма, где также будет тепло.

Пик потепления припадет на 9-10 декабря. При этом, учитывая, что в декабре начинается метеорологическая зима в Украине, холода все же вернутся.

Предполагается, что в Украине похолодает после 20 декабря из-за прихода арктического воздуха.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.