Синоптики дали прогноз погоди на останній день року: чи буде сніг

Погода в Україні 31 грудня буде без снігу. Більше того, у всіх областях очікується плюсова температура, як на початку весни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. В останній день року снігу не прогнозується, але невеликий дощ з мокрим снігом можливий у північно-східній частині.

Вночі та вранці на півдні місцями туман, слабка ожеледь. Вітер переважно західний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень в Україні покажуть +3 +8 градусів, а на півдні +7 +12. Вночі температура буде від +4 до -1.

В Карпатах сьогодні очікується невеликий мокрий сніг. Температура повітря протягом доби близько нуля градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно з проясненнями, але опадів не очікується. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть вдень +5, а вночі +2 +4 градуси.