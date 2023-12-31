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Синоптики дали прогноз погоди на останній день року: чи буде сніг

Україна, Неділя 31 грудня 2023 07:00
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Синоптики дали прогноз погоди на останній день року: чи буде сніг Фото: в Україні 31 грудня не очікується сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 31 грудня буде без снігу. Більше того, у всіх областях очікується плюсова температура, як на початку весни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. В останній день року снігу не прогнозується, але невеликий дощ з мокрим снігом можливий у північно-східній частині.

Вночі та вранці на півдні місцями туман, слабка ожеледь. Вітер переважно західний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень в Україні покажуть +3 +8 градусів, а на півдні +7 +12. Вночі температура буде від +4 до -1.

В Карпатах сьогодні очікується невеликий мокрий сніг. Температура повітря протягом доби близько нуля градусів.

Синоптики дали прогноз погоди на останній день року: чи буде сніг

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно з проясненнями, але опадів не очікується. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть вдень +5, а вночі +2 +4 градуси.

Синоптики дали прогноз погоди на останній день року: чи буде сніг

Нагадаємо, у Києві перед Новим роком оновлений температурний рекорд.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.

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