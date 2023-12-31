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Синоптики дали прогноз погоды на последний день года: будет ли снег

Украина, Воскресенье 31 декабря 2023 07:00
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Синоптики дали прогноз погоды на последний день года: будет ли снег Фото: в Украине 31 декабря не ожидается снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 31 декабря будет без снега. Более того, во всех областях ожидается плюсовая температура, как в начале весны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. В последний день года снег не прогнозируется, но небольшой дождь с мокрым снегом возможен в северо-восточной части.

Ночью и утром на юге местами туман, слабый гололед. Ветер преимущественно западный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров днем в Украине покажут +3 +8 градусов, а на юге +7 +12. Ночью температура будет от +4 до -1.

В Карпатах ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение суток около нуля.

Синоптики дали прогноз погоды на последний день года: будет ли снег

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже облачно с прояснениями, но осадков не ожидается. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут днем +5, а ночью +2 +4 градуса.

Синоптики дали прогноз погоды на последний день года: будет ли снег

Напомним, в Киеве перед Новым годом обновлен температурный рекорд.

Также синоптики дали прогноз погоды на первый месяц 2024 года.

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