Синоптики дали прогноз погоды на последний день года: будет ли снег

Погода в Украине 31 декабря будет без снега. Более того, во всех областях ожидается плюсовая температура, как в начале весны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. В последний день года снег не прогнозируется, но небольшой дождь с мокрым снегом возможен в северо-восточной части.

Ночью и утром на юге местами туман, слабый гололед. Ветер преимущественно западный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров днем в Украине покажут +3 +8 градусов, а на юге +7 +12. Ночью температура будет от +4 до -1.

В Карпатах ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение суток около нуля.

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже облачно с прояснениями, но осадков не ожидается. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут днем +5, а ночью +2 +4 градуса.