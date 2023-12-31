Синоптики дали прогноз погоды на последний день года: будет ли снег
Погода в Украине 31 декабря будет без снега. Более того, во всех областях ожидается плюсовая температура, как в начале весны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. В последний день года снег не прогнозируется, но небольшой дождь с мокрым снегом возможен в северо-восточной части.
Ночью и утром на юге местами туман, слабый гололед. Ветер преимущественно западный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
Столбики термометров днем в Украине покажут +3 +8 градусов, а на юге +7 +12. Ночью температура будет от +4 до -1.
В Карпатах ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение суток около нуля.
Погода в Киеве
В столице сегодня тоже облачно с прояснениями, но осадков не ожидается. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
Столбики термометров в Киеве покажут днем +5, а ночью +2 +4 градуса.
Напомним, в Киеве перед Новым годом обновлен температурный рекорд.
Также синоптики дали прогноз погоды на первый месяц 2024 года.
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