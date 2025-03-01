Синоптики дали прогноз на перший день весни в Україні

Сьогодні, 1 березня, в Україні очікуються опади. Сніг з дощем ймовірний майже всюди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Хмарно. Невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-4° тепла; у Києві вдень 0-2° тепла. Погода в Україні 1 березня (facebook.com/UkrHMC)

Температура вдень від 1° морозу до 4° тепла, у західних областях 5-9° тепла.

На півночі та сході країни на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Хмарно. В Україні, крім сходу та південного-сходу, невеликий мокрий сніг та дощ.

Крижані кола на річках Чернігівської області

Крижане коло - рідкісне природне явище, що виникає на річках із повільною течією. Воно являє собою ідеально круглий диск льоду, який обертається на поверхні води.

Такі кола утворюються завдяки вихровим потокам, що сточують краї льоду, надаючи йому круглої форми.

Минулого тижня на Чернігівщині, зокрема на річці Убідь у Сосницькому районі, було зафіксовано таке крижане коло, а 25 лютого на річці Ревна у Семенівці.

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