Синоптики дали прогноз на первый день весны в Украине

Сегодня, 1 марта, в Украине ожидаются осадки. Снег с дождем вероятен почти везде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Облачно, небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура днем 0-4° тепла; в Киеве днем 0-2° тепла. Погода в Украине 1 марта (facebook.com/UkrHMC)

Температура днем от 1° мороза до 4° тепла, в западных областях 5-9° тепла.

На севере и востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Облачно. В Украине, кроме востока и юго-востока, небольшой мокрый снег и дождь.

Ледяные круги на реках Черниговской области

Ледяной круг - редкое природное явление, возникающее на реках с медленным течением. Он представляет собой идеально круглый диск льда, который вращается на поверхности воды.

Такие круги образуются благодаря вихревым потокам, которые стачивают края льда, придавая ему круглую форму.

На прошлой неделе на Черниговщине, в частности на реке Убидь в Сосницком районе, был зафиксирован такой ледяной круг, а 25 февраля на реке Ревна в Семеновке.

Подробнее о погоде на выходных - читайте в материале РБК-Украина.

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