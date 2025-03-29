Синоптики дали прогноз на останні дні березня в Україні

Погода в Україні

У квітні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 10-13° тепла. Це на 1,5-2° вище за норму.

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