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Синоптики дали прогноз на последние дни марта в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 30-31 марта в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине 30-31 марта погода будет развиваться по-разному. Максимльно днем до 13° тепла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"30 марта давление будет падать, в Украине, кроме северной части, пройдут небольшие и умеренные дожди", - говорится в сообщении.

31 марта осадки прогнозируем в западных и восточных областях. Температура ночью 0-7° тепла, на юге страны до 10°.

"Днем 11-18°, однако в западных областях в понедельник ожидаем снижения дневной температуры до 8-13°", - рассказали в "Укргидрометцентре".

 

Погода в Украине

В апреле 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 10-13° тепла. Это на 1,5-2° выше нормы.

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