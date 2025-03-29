Синоптики дали прогноз на последние дни марта в Украине

Погода в Украине

В апреле 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 10-13° тепла. Это на 1,5-2° выше нормы.

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