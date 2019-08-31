Синоптики дали прогноз на начало сентября

Погода в Украина в первые дни сентября будет ухудшаться, в западных областях ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.

1 сентября

Так, первый день сентября пройдет без изменений в погодной ситуации в стране, ожидается солнечная и теплая погода. Однако в Киевской и Черниговской областях возможны небольшие осадки. Средняя температура по Украине будет колебаться от +28 до +30. В южных и западных областях столбики термометров поднимутся до +31...+32 градусов. Ночью температура будет колебаться от +11 на востоке до +19 на юге.

2 сентября

В понедельник дожди на севере прекратятся и вернется жаркая погода. Днем средние показатели температуры будут колебаться от +27 до +30. В восточных областях будет прохладнее, там термометры покажут от +25 до +27. Ночью средняя температура будет колебаться от +14 до +16.

3-4 сентября

Со вторника погодная ситуация в стране начнет ухудшаться, на западе прогнозируются дожди с грозами. Температура воздуха по Украине будет колебаться в пределах +28...+31. В восточных и северных областях днем от +25 до +28. Ночью прохладнее всего будет на востоке, там ожидается снижение температуры до +11. В среду, 4 сентября, в Украине сохранится такая же погодная ситуация.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что в последний день лета, 31 августа, в Украине будет преобладать солнечная и жаркая погода. Температура днем поднимется до +31 градуса. В Киеве сегодня ожидается теплая и сухая погода, днем от +28 до +30.