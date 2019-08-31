Синоптики дали прогноз на початок вересня

Погода в Україна в перші дні вересня буде погіршуватися, у західних областях очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.

1 вересня

Так, перший день вересня пройде без змін у погодній ситуації в країні, очікується сонячна та тепла погода. Однак у Київській та Чернігівській областях можливі невеликі дощі. Середня температура по Україні коливатиметься від +28 до +30. У південних та західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +31...+32 градусів. Вночі температура коливатиметься від +11 на сході до +19 на півдні.

2 вересня

У понеділок дощі на півночі припиняться та повернеться спекотна погода. Вдень середні показники температури коливатимуться від +27 до +30. У східних областях буде прохолодніше, там термометри покажуть від +25 до +27. Вночі середня температура коливатиметься від +14 до +16.

3-4 вересня

З вівторка погодна ситуація в країні почне погіршуватися, на заході прогнозуються дощі з грозами. Температура повітря по Україні коливатиметься в межах +28...+31. У східних та північних областях вдень від +25 до +28. Вночі найпрохолодніше буде на сході, там очікується зниження температури до +11. У середу, 4 вересня, в Україні утримається така ж погодна ситуація.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що в останній день літа, 31 серпня, в Україні переважатиме сонячна та спекотна погода. Температура вдень підніметься до +31 градуса. У Києв сьогодні також очікується тепла та суха погода, вдень від +28 до +30.