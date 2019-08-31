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Сегодня в Украине ожидается жара до +31

Новости » Общество    31.08.2019 - 10:00
Сегодня в Украине ожидается жара до +31
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве солнечно, днем ожидается до +30

Погода в Украине 31 августа будет солнечной и жаркой на всей территории, днем ожидается температура воздуха до +31. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Так, по данным Гидрометцентра, сегодня на всей территории страны ожидается малооблачная и жаркая погода. Самый высокий показатель температуры будет в Закарпатской области, там термометры покажут до +31. Во всех остальных областях температура воздуха будет колебаться от +28 до +30. Ночью ожидается понижение до +12...+14 градусов.

В Крыму солнечно и жарко. Днем температура воздуха на полуострове будет колебаться от +27 до +29, ночью от +14 до +16.

Сегодня в Украине ожидается жара до +31

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу украинских синоптиков, в столице сегодня ожидается солнечная и жаркая погода. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +28...+30 градусов, ночью ожидается от +13 до +15.

Сегодня в Украине ожидается жара до +31

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в субботу, 31 августа, температура воздуха в Украине поднимется до +32. Также, по ее данным, сегодня в Житомирской, Киевской и Черниговской областях возможны дожди. Небольшой дождь ожидается и в украинской столице.

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