Завтра в Украине жара достигнет +32

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Житомирской, Киевской и Черниговской областях возможны дожди

Погода в Украине 31 августа будет солнечной, днем ожидается +26+32 во всех областях. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, в Житомирской, Киевской и Черниговской областях возможны дожди.

"То есть, 31 августа и 1 сентября в Украине действительно будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода, однако над севером (кроме Сумской области в субботу) в субботу-воскресенье есть вероятность локального дождя с грозой", - пишет она.

Фото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Диденко сообщает, что 31 августа и 1 сентября ожидается жара, температура воздуха днем достигнет +26+32 градуса. По ее данным, в Киеве завтра возможен дождь, но будет тепло.

"В Киеве выходными будет заседать преимущественно сухая погода, но именно над столицей 31 августа, а особенно 1 сентября, есть вероятность локального дождя с грозой. Ветер будет крутиться во все стороны: с сегодняшнего юго-восточного завтра он перейдет на северный и северо-западный, а 1-го сентября на северо-восточный. Скорость небольшая, умеренная, разве что во время дождя ветер может быть порывистым", - сообщила она.

Напомним, погода в Украине в пятницу, 30 августа, улучшилась, температура воздуха достигла до +25 +29 градусов.