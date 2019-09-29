Синоптики дали прогноз на начало октября

Погода в Украине в период с 30 сентября по 3 октября будет преимущественно дождливой, однако осадки будут чередоваться с солнцем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.

30 сентября

По прогнозу украинских синоптиков, последний день сентября принесет дожди в западные, центральные и северные области. Остальные территории охватит облачная погода, на юге возможны прояснения. Средняя температура днем будет колебаться от +19 до +23, ночью от +9 до +12. В южных областях от +23 до +25 днем и +12...+14 ночью.

1 октября

Октябрь начнется с солнечной погоды в западных, северных, Житомирской и Киевской областях. На остальной территории прогнозируются дожди. Без осадков также и в Крыму. Средняя температура днем +16...+19, ночью +9...+13. На юге, несмотря на дожди, будет тепло, днем от +21 до +23.

2 октября

В среду погода улучшится почти на всей территории Украины. Только в Волынской, Львовской и Закарпатской областях пройдут небольшие дожди. На остальной территории будет сухо и преимущественно солнечно. Днем столбики термометров покажут от +19 до +23, ночью от +6 до +9. На юге днем +22...+24, ночью +9...+13.

3 жотня

Ближе к концу недели погода вновь начнет ухудшаться. Дожди вернутся в западные, северные и центральные области. На востоке и юге сохранится сухая и солнечная погода. Днем температура на западе будет колебаться от +13 до +15, на остальной территории средние показатели будут в пределах +19...+22. В южных областях от +22 до +24.

Напомним, ранее в Гидрометцентре прогнозировали, что 29 сентября большинство территории Украины охватит дождливая погода. Осадки не ожидаются лишь на западе и частично на юге. Средняя температура по Украине днем прогнозувалась от +14 до +19.