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В Украине на выходных ожидается потепление

Новости » Общество    27.09.2019 - 15:50
В Украине на выходных ожидается потепление
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве в субботу осадков не предвидится, температура +17

Погода в Украине на выходных, 27 и 28 сентября, будет теплой и облачной, ожидаются дожди, температура +24. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По прогнозу, в субботу и воскресенье ожидается ощутимое потепление. Днем 28 сентября температура воздуха прогреется до +15 +20 градусов, а 29 сентября - до +18 +24 градусов. На севере страны на 2-4 градуса будет ниже.

В субботу осадки наиболее вероятны в западных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически всеми областями, в течение дня дожди пройдут по всей территории страны.

В Киеве в субботу, 28 сентября, осадков не предвидится. Температура воздуха составит около +17 градусов. В воскресенье, 29 сентября, в столице пройдут дожди, но будет еще теплее, до +19 градусов.

В Украине на выходных ожидается потеплениеНапомним, по данным Укргидрометцентра, на выходных в Украине ожидаются дожди, температура воздуха днем прогреется до +20 +22 градусов.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в конце сентября - начале октября в Украине значительно потеплеет, но "бабье лето" ожидается не на всей территории Украины, а только на востоке и юге Украины

Добавим, что заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра уточнила, что заморозков именно в Киеве этой осенью еще не было, хотя по Украине две ночи подряд наблюдались емкие значение температуры.

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