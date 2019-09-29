ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сегодня большинство территории Украины охватят дожди

Новости » Общество    29.09.2019 - 10:00
Сегодня большинство территории Украины охватят дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве ожидается дождь, днем до +19

Погода в Украине 29 сентября ухудшится, дожди охватят почти всю территорию страны, без осадков лишь на западе и частично на юге. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Погода во всех областях

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня на всем Левобережье, а также в центральных и южных областях будет преобладать дождливая погода. Осадки обойдут только Одесскую и западные области, там будет малооблачная и теплая погода.

Средняя температура по Украине прогнозируется от +14 до +19 днем, и в пределах +8...+10 ночью. В западных и южных областях будет теплее, там столбики термометров покажут +19...+24 днем и +10...+15 ночью.

Сегодня большинство территории Украины охватят дожди

Погода в Киеве

В столице сегодня, 29 сентября, прогнозируется дождливая и прохладная погода. Днем столбики термометров в Киеве будут колебаться от +17 до +19, ночью температура опустится до +10..+12 градусов. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Сегодня большинство территории Украины охватят дожди

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что погода в Украине на выходных 28-29 сентября будет облачной, но теплой. Прогнозировалось, что температура воздуха 29 сентября прогреется до +18...+24 градусов. В северных областях будет на 2-4 градуса прохладнее.

В Украину идет потепление с дождями Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Новости Украины Гидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь