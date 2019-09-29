Сегодня большинство территории Украины охватят дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве ожидается дождь, днем до +19

Погода в Украине 29 сентября ухудшится, дожди охватят почти всю территорию страны, без осадков лишь на западе и частично на юге. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Погода во всех областях

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня на всем Левобережье, а также в центральных и южных областях будет преобладать дождливая погода. Осадки обойдут только Одесскую и западные области, там будет малооблачная и теплая погода.

Средняя температура по Украине прогнозируется от +14 до +19 днем, и в пределах +8...+10 ночью. В западных и южных областях будет теплее, там столбики термометров покажут +19...+24 днем и +10...+15 ночью.

Погода в Киеве

В столице сегодня, 29 сентября, прогнозируется дождливая и прохладная погода. Днем столбики термометров в Киеве будут колебаться от +17 до +19, ночью температура опустится до +10..+12 градусов. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что погода в Украине на выходных 28-29 сентября будет облачной, но теплой. Прогнозировалось, что температура воздуха 29 сентября прогреется до +18...+24 градусов. В северных областях будет на 2-4 градуса прохладнее.