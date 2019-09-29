Синоптики дали прогноз на початок жовтня

Погода в Україні у період з 30 вересня по 3 жовтня буде переважно дощовою, однак опади чергуватимуться з сонцем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український Гідрометцентр.

30 вересня

За прогнозом українських синоптиків, останній день вересня принесе дощі у західні, центральні та північні області. Решту території охопить хмарна погода, на півдні можливі прояснення. Середня температура вдень коливатиметься від +19 до +23, вночі від +9 до +12. У південних областях від +23 до +25 вдень та +12...+14 вночі.

1 жовтня

Жовтень розпочнеться з сонячної погоди у західних, північних, Житомирській та Київській областях. На решті території прогнозуються дощі. Без опадів також і в Криму. Середня температура вдень +16...+19, вночі +9...+13. На півдні, попри дощі буде тепло, вдень від +21 до +23.

2 жовтня

У середу погода покращиться майже на всій території України. Лише у Волинській, Львівській та Закарпатській областях пройдуть невеликі дощі. На решті території буде сухо та переважно сонячно. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +19 до +23, вночі від +6 до +9. На півдні вдень +22...+24, вночі +9...+13.

3 жотня

Ближче до кінця тижня погода знову почне погіршуватися. Дощі повернуться у західні, північні та центральні області. На сході та півдні утримається суха та сонячна погода. Вдень температура на заході коливатиметься від +13 до +15, на решті території середні показники будуть в межах +19...+22. У південних областях від +22 до +24.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі прогнозували, що 29 вересня більшість території України охопить дощова погода. Опади не очікуються лише на заході та частково на півдні. Середня температура по Україні вдень прогнозувалась від +14 до +19.