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Синоптики дали прогноз на 1 квітня: чого чекати від погоди

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

1 квітня в Україні день буде дощовим. Тільки в кількох регіонах опадів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно. Невеликі, вдень у північних областях помірні дощі; лише на півдні, вдень і на південному сході країни без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 8-13°, у південній та південно-східній частині 13-18°.

Погода у Києві та області

Хмарно. Вдень помірний дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 8-13°; у Києві вдень близько 10°.

Погода в Україні 1 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Заморозки у квітні в Україні

З 5 по 9 квітня в Україні очікується поступове похолодання. Спочатку температура знизиться на півночі, заході та в центрі. До сходу та півдня зниження температури повітря дійде орієнтовно 7-8 квітня.

Також 7-9 квітня в Україні ймовірні заморозки. Зокрема, їх ймовірність є у західних, північних областях та місцями у центральних областях.

Загалом у квітні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 10-13 тепла. Це на 1,5-2 градуси вище за норму.

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