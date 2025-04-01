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Синоптики дали прогноз на 1 апреля: чего ждать от погоды

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

1 апреля в Украине день будет дождливым. Только в нескольких регионах осадков не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно. Небольшие, днем в северных областях умеренные дожди; только на юге, днем и на юго-востоке страны без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 8-13°, в южной и юго-восточной части 13-18°.

Погода в Киеве и области

Облачно. Днем умеренный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 8-13°; в Киеве днем около 10°.

Погода в Украине 1 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Заморозки в апреле в Украине

С 5 по 9 апреля в Украине ожидается постепенное похолодание. Сначала температура снизится на севере, западе и в центре. До востока и юга снижение температуры воздуха дойдет ориентировочно 7-8 апреля.

Также 7-9 апреля в Украине вероятны заморозки. В частности, их вероятность есть в западных, северных областях и местами в центральных областях.

Всего в апреле 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 10-13 тепла. Это на 1,5-2 градуса выше нормы.

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