Синоптики дали прогноз на 1 апреля: чего ждать от погоды

1 апреля в Украине день будет дождливым. Только в нескольких регионах осадков не ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно. Небольшие, днем в северных областях умеренные дожди; только на юге, днем и на юго-востоке страны без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 8-13°, в южной и юго-восточной части 13-18°.
Облачно. Днем умеренный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 8-13°; в Киеве днем около 10°.
Погода в Украине 1 апреля (facebook.com/UkrHMC)
С 5 по 9 апреля в Украине ожидается постепенное похолодание. Сначала температура снизится на севере, западе и в центре. До востока и юга снижение температуры воздуха дойдет ориентировочно 7-8 апреля.
Также 7-9 апреля в Украине вероятны заморозки. В частности, их вероятность есть в западных, северных областях и местами в центральных областях.
Всего в апреле 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 10-13 тепла. Это на 1,5-2 градуса выше нормы.
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