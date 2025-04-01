Синоптики дали прогноз на 1 апреля: чего ждать от погоды

Заморозки в апреле в Украине

С 5 по 9 апреля в Украине ожидается постепенное похолодание. Сначала температура снизится на севере, западе и в центре. До востока и юга снижение температуры воздуха дойдет ориентировочно 7-8 апреля.

Также 7-9 апреля в Украине вероятны заморозки. В частности, их вероятность есть в западных, северных областях и местами в центральных областях.

Всего в апреле 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 10-13 тепла. Это на 1,5-2 градуса выше нормы.

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