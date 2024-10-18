Синоптики здивували прогнозом на вихідні в Україні

Погода в Україні, як для глибокого жовтня, тішить. Найближчими вихідними дощів практично не буде, але заморозки "розгуляються".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
У суботу, 19 жовтня, в Україні у більшості регіонів буде без опадів. Дощі можливі у кількох регіонах. Зокрема, опади ймовірні у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у Криму.
Нічні заморозки -1...-3 градусів можливі на заході із переходом на Житомирську Хмельницьку, Черкаську, Вінницьку та навіть Одеську області. Також заморозки ймовірні на півночі, у Чернігівській та Сумській областях. 0 градусів уночі покажуть термометри у Кіровоградській області.
Вдень максимально буде до +15 градусів, причому у Закарпатській області. У більшості областей буде максимально до +10, +11 градусів.
У Києві вночі 0...-2 градуси, вдень +9...+11 градусів. Дощів не очікується.
Погода в Україні 19 жовтня (meteo.gov.ua)
Погода в неділю, 20 жовтня, в Україні буде схожа на погоду суботи. Дощів стане менше, а заморозків додасться. Опади ймовірні у Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Заморозки знову ж таки, вночі можливі у західних регіонах, у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях.
До цього списку також додадуться Харківська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська області - в районі -1...-3 градусів.
Вдень знову "найспекотніше" буде на Закарпатті. У більшості областей вдень буде, як і 19 жовтня - +10, +11 градусів. У Києві вночі 0...-2 градуси, вдень +9...+11 градусів. Дощів не очікується.
Погода в Україні 20 жовтня (meteo.gov.ua)
Осінь 2024 в Україні виявилася досить теплою. Зокрема, у вересні, коли синоптики прогнозували заморозки у всіх регіонах України, вони фіксувалися виключно у Карпатах.
Як раніше зазначали синоптики, до кінця поточного тижня в Україні переважатиме погода без опадів, хоча вночі у більшості регіонів можливі заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі.
Додамо, раніше повідомлялося, що 20, 21 жовтня в Україні знову очікується гарна сонячна погода з потеплінням до +13...+17 градусів.
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