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Синоптик дала прогноз на сьогодні та розповіла, коли потепліє

Україна, Четвер 17 жовтня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні та розповіла, коли потепліє Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні та розповіла, коли потепліє (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 17 жовтня, в Україні очікується антициклон Werner, який супроводжуватиметься заморозками. Але скоро знову потепліє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Антициклон Werner дозволить безперешкодно проникати в Україну холодному, із логічними заморозками посередині осені, повітрю арктичного походження", - розповіла вона.

Вдень 17 жовтня передбачається +8...+11, на півдні та заході України +11...+14 градусів, на Закарпатті та в Криму до +16 градусів.

"Невеликі дощі 17 жовтня можливі лише в східних областях України, на решті території без опадів", - попередила синоптик.

Погода у Києві та коли прийде потепління

У Києві вдень буде близько +9 градусів. Опади в столиці малоймовірні.

"До 19-20 жовтня у нічні години в більшості областей України передбачаються заморозки! Але 20, 21 жовтня знову очікується красива сонячна погода із потеплінням до +13....+17 градусів", - додала Діденко.

Похолодання в Україні

16 жовтня на горі Піп Іван фіксувався відчутний мроз. Так, близько 8:00 на горі було хмарно, видимість була обмеженою, а температура повітря -6 градусів.

Додамо, що гори Карпати стали першими, де фіксувалися заморозки, при чьому ще у вересні. Зазначимо, що раніше синоптик Наталка Діденко попереджала, що 17-20 жовтня заморозки можливі по всій території України.

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