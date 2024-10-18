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Синоптики удивили прогнозом на выходные в Украине

Фото: синоптики дали прогноз на 19-20 октября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине, как для глубокого октября, радует. На ближайших выходных дождей практически не будет, но заморозки "разгуляются".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Суббота, 19 октября

В субботу, 19 октября, в Украине в большинстве регионов будет без осадков. Дожди вероятны в нескольких регионов. В частности, осадки вероятны в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

Ночные заморозки -1...-3 градусов вероятны на западе с переходом на Житомирскую Хмельницкую, Черкасскую, Винницкую и даже Одесскую области. Также заморозки вероятны на севере, в Черниговской и Сумской областях. 0 градусов ночью покажут термометры в Кировоградской области.

Днем максимально будет до +15 градусов, причем в Закарпатской области. В большинстве областей будет максимально до +10, +11 градусов.

В Киеве ночью 0...-2 градусов, днем +9...+11 градусов. Дождей не ожидается.

Погода в Украине 19 октября (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 20 октября

Погода в воскресенье, 20 октября, в Украине будет сродни погоде субботы. Дождей станет меньше, а заморозков прибавится. Осадки вероятны в Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Заморозки опять же, ночью вероятны в западных регионах, в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Черниговской областях.

В этот список также добавятся Харьковская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская области - в районе -1....-3 градусов.

Днем снова "жарче всего" будет на Закарпатье. В большинстве областей днем будет как и 19 октября - +10, +11 градусов. В Киеве ночью 0...-2 градусов, днем +9...+11 градусов. Дождей не ожидается.

Погода в Украине 20 октября (meteo.gov.ua)

Осень в Украине

Осень 2024 в Украине оказалась достаточно теплой. В частности, в сентябре, когда синоптики прогнозировали заморозки во всех регионах Украины, они фиксировались исключительно в Карпатах.

Как ранее отмечали синоптики, к концу текущей недели в Украине будет преобладать погода без осадков, хотя ночью в большинстве регионов возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе.

Добавим, ранее сообщалось, что 20, 21 октября в Украине снова ожидается красивая солнечная погода с потеплением до +13...+17 градусов.

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