Синоптики удивили прогнозом на выходные в Украине

Суббота, 19 октября

В субботу, 19 октября, в Украине в большинстве регионов будет без осадков. Дожди вероятны в нескольких регионов. В частности, осадки вероятны в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

Ночные заморозки -1...-3 градусов вероятны на западе с переходом на Житомирскую Хмельницкую, Черкасскую, Винницкую и даже Одесскую области. Также заморозки вероятны на севере, в Черниговской и Сумской областях. 0 градусов ночью покажут термометры в Кировоградской области.

Днем максимально будет до +15 градусов, причем в Закарпатской области. В большинстве областей будет максимально до +10, +11 градусов.

В Киеве ночью 0...-2 градусов, днем +9...+11 градусов. Дождей не ожидается.

Погода в Украине 19 октября (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 20 октября

Погода в воскресенье, 20 октября, в Украине будет сродни погоде субботы. Дождей станет меньше, а заморозков прибавится. Осадки вероятны в Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Заморозки опять же, ночью вероятны в западных регионах, в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Черниговской областях.

В этот список также добавятся Харьковская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская области - в районе -1....-3 градусов.

Днем снова "жарче всего" будет на Закарпатье. В большинстве областей днем будет как и 19 октября - +10, +11 градусов. В Киеве ночью 0...-2 градусов, днем +9...+11 градусов. Дождей не ожидается.

Погода в Украине 20 октября (meteo.gov.ua)