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Погода будет переменчивой. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Украина, Пятница 21 июня 2024 18:30
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Погода будет переменчивой. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине Фото: какой будет погода в Украине на выходных 22-23 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в выходные, 22-23 июня, удивит своей контрастностью. Если в субботу вероятно отсутствие дождей, то в воскресенье возможны даже грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Суббота, 22 июня

В субботу, 22 июня, в Украине будет без осадков, только в западных областях во вторую половину дня возможны кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с. Ветер будет преимущественно южный, в восточной, северо-восточной части и в Приазовье северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью будет достаточно прохладно, например, на западе ожидается в пределах +11...+13 градусов. Это будут самые низкие показатели. Наивысшей "планки" ночью температуры достигнут на юге и востоке - до +16, +17 градусов.

Днем минимально будет на севере - до +25 градусов, на западе почти повсеместно до +27 градусов. Максимально следует ожидать днем ​​на Закарпатье и Прикарпатье в пределах +32...+34 градуса.

В Киеве будет без осадков, ночью +15...+17, днем ​​+27...+29 градусов.

Погода будет переменчивой. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Погода в Украине 22 июня (facebook.com/UkrHMC)

Воскресенье, 23 июня

В воскресенье, 23 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами. При этом они не будут лить повсеместно. Осадки возможны в:

  • западных областях;
  • Винницкой, Житомирской;
  • Черниговской, Киевской;
  • Черкасской, Кировоградской;
  • Сумской, Харьковской, Луганской;
  • Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях.

Ночью температура воздуха будет держаться на уровне +16...+18, +17...+19 градусов в зависимости от региона. Холоднее всего ночью будет на востоке, в Луганской области - +15...+17 градусов. Местами ночью до +21 будет на юге, юго-востоке, Полтавской, Черкасской областях.

Днем будет достаточно тепло, даже жарко. Рекордные плюсы нарисуются на юге и юго-востоке до +33 градусов (Крым, Херсонская, Николаевская, Запорожская области).

В Киеве 23 июня и днем, ​​и ночью возможны кратковременные дожди, температура будет держаться ночью в пределах +18...+20, днем ​​+26...+28 градусов.

Погода будет переменчивой. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Погода в Украине 23 июня (meteo.gov.ua)

Серебристые облака в Украине

13 июня в Киевской области заметили так называемые серебристые облака. По данным сноптиков, они образуются на той высоте, где обычно облака и любая влага отсутствуют - в высокой мезосфере, выше 75 км от земной поверхности.

По словам эксперта, серебристые облака уникальны тем, что их не так часто можно наблюдать. К тому же стать их свидетелем также не так просто. Подробнее - в материале.

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