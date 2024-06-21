Погода будет переменчивой. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине
Погода в выходные, 22-23 июня, удивит своей контрастностью. Если в субботу вероятно отсутствие дождей, то в воскресенье возможны даже грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Суббота, 22 июня
В субботу, 22 июня, в Украине будет без осадков, только в западных областях во вторую половину дня возможны кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с. Ветер будет преимущественно южный, в восточной, северо-восточной части и в Приазовье северо-западный, 5-10 м/с.
Ночью будет достаточно прохладно, например, на западе ожидается в пределах +11...+13 градусов. Это будут самые низкие показатели. Наивысшей "планки" ночью температуры достигнут на юге и востоке - до +16, +17 градусов.
Днем минимально будет на севере - до +25 градусов, на западе почти повсеместно до +27 градусов. Максимально следует ожидать днем на Закарпатье и Прикарпатье в пределах +32...+34 градуса.
В Киеве будет без осадков, ночью +15...+17, днем +27...+29 градусов.
Погода в Украине 22 июня (facebook.com/UkrHMC)
Воскресенье, 23 июня
В воскресенье, 23 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами. При этом они не будут лить повсеместно. Осадки возможны в:
- западных областях;
- Винницкой, Житомирской;
- Черниговской, Киевской;
- Черкасской, Кировоградской;
- Сумской, Харьковской, Луганской;
- Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях.
Ночью температура воздуха будет держаться на уровне +16...+18, +17...+19 градусов в зависимости от региона. Холоднее всего ночью будет на востоке, в Луганской области - +15...+17 градусов. Местами ночью до +21 будет на юге, юго-востоке, Полтавской, Черкасской областях.
Днем будет достаточно тепло, даже жарко. Рекордные плюсы нарисуются на юге и юго-востоке до +33 градусов (Крым, Херсонская, Николаевская, Запорожская области).
В Киеве 23 июня и днем, и ночью возможны кратковременные дожди, температура будет держаться ночью в пределах +18...+20, днем +26...+28 градусов.
Погода в Украине 23 июня (meteo.gov.ua)
Серебристые облака в Украине
13 июня в Киевской области заметили так называемые серебристые облака. По данным сноптиков, они образуются на той высоте, где обычно облака и любая влага отсутствуют - в высокой мезосфере, выше 75 км от земной поверхности.
По словам эксперта, серебристые облака уникальны тем, что их не так часто можно наблюдать. К тому же стать их свидетелем также не так просто. Подробнее - в материале.
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