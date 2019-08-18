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Сегодня в Украине преимущественно сухо, днем до +28

Новости » Общество    18.08.2019 - 10:00
Сегодня в Украине преимущественно сухо, днем до +28
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве облачно с прояснением, днем до +24

Погода в Украине 18 августа принесет дожди и грозы в восточные и некоторые северные области страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Так, по данным украинских синоптиков, сегодня дожди, местами с грозами, ожидаются лишь в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. На остальной территории будет сухо и облачно с прояснениями. Днем температура будет колебаться в среднем от +24 до +27.

Наименьшая температура воздуха ожидается на севере, там возможно понижение до +21, а в Одесской области прогнозируется повышение до +28.

Сегодня в Украине преимущественно сухо, днем до +28

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня осадков не ожидается, будет сухо, но облачно. Температура воздуха днем будет в пределах +22... +24 градусов, ночью ожидается от +13 до +15.

Сегодня в Украине преимущественно сухо, днем до +28

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на востоке Украины Синоптики предупредили о резком похолодании
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