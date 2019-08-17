В Украине завтра ожидается потепление

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В южных областях и на Закарпатье до +29

Погода в Украине завтра, 18 августа, будет теплой, лишь в некоторых областях ожидается кратковременный дождь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Как сообщают синоптики, 18 августа будет без осадков, лишь днем ​​в восточных областях и на севере Левобережья местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура воздуха ночью составит +11 +16, в западных областях местами +7 +10 градусов. Днем столбики термометров прогреются до +21 +26 градусов, в южных областях и на Закарпатье до +29.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 17 августа дожди и грозы накроют северные и восточные области страны. Температура воздуха днем на западе Украины достигнет +21 +26. В Киеве сегодня ожидаются дожди. Температура воздуха днем достигнет +19 +21, ночью ожидается +11 +13.

Кроме того, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра, 18 августа, в Украине погода будет теплой и без осадков. Температура воздуха 18 августа повысится и составит +24 +29 градусов. В Черниговской и Сумской областях местами +20 +23 градуса. В Киеве завтра ожидается прекрасная погода: сухо, днем ​​+24 +26 градусов.

Кроме того, синоптик отметила, что с понедельника в Украине потеплеет еще на несколько градусов.