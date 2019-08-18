ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптик спрогнозувала спеку до +37

Новини » Суспільство    18.08.2019 - 13:43
Синоптик спрогнозувала спеку до +37
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура почне підвищуватися з середини тижня

Погода в Україні у понеділок, 19 серпня, буде сонячною та теплою, опади можливі лише подекуди на сході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, з початку тижня в Україну почне повертатися спека. Так, у понеділок температура повітря на всій території країни становитиме вже +25…+30 градусів. А з середини тижня очікується підвищення до +32…+37 градусів у південних, центральних та східних областях.

Синоптик спрогнозувала спеку до +37

Однак, у четвер, 22 серпня, спека може дещо послабнути у західних та північних областях. Також на заході впродовж тижня можливі періодичні локальні опади.

У Києві понеділок також буде сухим, теплим та сонячним. Денна температура коливатиметься в межах +26…+28. У столиці спека також буде посилюватися. Крім того, на День Незалежності в місті очікується суха сонячна погода, але з поривчастим вітром та температурою до +25.

Нагадаємо, раніше українські синоптики повідомляли, що погода в Україні у неділю, 18 серпня, буде сухою на більшості території. У східних та деяких північних областях очікувалися короткочасні грозові дощі. Вдень стовпчики термометрів можуть прогрітися до +21 +26 градусів, у південних областях та на Закарпатті до +29.

Сьогодні в Україні переважно сухо, вдень до +28 Через негоду в Україні понад 150 населених пунктів залишилися без світла
Новини України Гідрометцентржарадиденко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся