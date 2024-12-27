Синоптик розповіла про погоду на вихідні в Україні та дала прогноз на Новий рік

Вихідні, 28-29 грудня, в Україні пройдуть під впливом антициклону. Що стосується Нового року, то сніг ймовірний лише в декількох регіонах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
Завершальні вихідні 2024 року будуть синоптично спокійними, істотних опадів не передбачається, хіба що хмарна туманна погода подекуди організує мряку.
"Оскільки над Україною синоптичну ситуацію 28-29 грудня визначатиме антициклон, то й навіть вітру якогось виразного не буде, невеликий, максимум помірний. Температура повітря як "приклеїлася" до нуля і невеликих "плюсів", так і триматиметься", - розповіла синоптик.
Зокрема, за даними Діденко, в Україні впродовж суботи-неділі очікується 0..+4 градусів, хіба що вночі 28 грудня у східній частині, а 29 грудня і на заході 0...-3 градусів.
У Києві завершальні вихідні року будуть теплими, хмарними та маловітряними.
"У нічні години очікується близько нуля, вдень 0...+2 градусів", - зазначила Діденко.
У Новий рік, 31 грудня, в Україні передбачається невелике зниження температури повітря і на півночі України, включно з Києвом.
"Та на північному сході є ймовірність опадів у вигляді хоча б мокрого снігу", - зазначила Діденко.
На Новий рік в Україні ймовірний сніг на північному сході (t.me/PohodaNatalka)
Погода в Україні в січні 2025 року буде тепліше звичайної. Середня місячна температура повітря передбачається 0...-3 градусів, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0....+2 градусів тепла, що на 1,5-2 градусів вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.
Додамо, що аналізуючи погоду у січні в Україні в минулі роки, синоптики розповіли, що середня місячна температура повітря зазвичай становить 0...-6 градусів, в Криму в межах -1...+4 градусів.
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