Синоптик рассказала о погоде на выходные в Украине и дала прогноз на Новый год

Выходные, 28-29 декабря, в Украине пройдут под влиянием антициклона. Что касается Нового года, то снег вероятен лишь в нескольких регионах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
Завершающие выходные 2024 года будут синоптически спокойными, существенных осадков не предвидится, разве что облачная туманная погода местами организует морось.
"Поскольку над Украиной синоптическую ситуацию 28-29 декабря будет определять антициклон, то и даже ветра какого-то выразительного не будет, небольшой, максимум умеренный. Температура воздуха как "приклеилась" к нулю и небольшим "плюсам", так и будет держаться", - рассказала синоптик.
В частности, по данным Диденко, в Украине в течение субботы-воскресенья ожидается 0...+4 градусов, разве что ночью 28 декабря в восточной части, а 29 декабря и на западе 0...-3 градусов.
В Киеве завершающие выходные года будут теплыми, облачными и маловетреными.
"В ночные часы ожидается около нуля, днем 0...+2 градусов", - отметила Диденко.
В Новый год, 31 декабря, в Украине предполагается небольшое снижение температуры воздуха и на севере Украины, включая Киев.
"И на северо-востоке есть вероятность осадков в виде хотя бы мокрого снега", - отметила Диденко.
На Новый год в Украине вероятен снег на северо-востоке (t.me/PohodaNatalka)
Погода в Украине в январе 2025 года будет теплее обычной. Средняя месячная температура воздуха предполагается 0...-3 градусов, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0....+2 градусов тепла, что на 1,5-2 градусов выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 32-79 мм, что в пределах нормы.
Добавим, что анализируя погоду в январе в Украине в прошлые годы, синоптики рассказали, что средняя месячная температура воздуха обычно составляет 0...-6 градусов, в Крыму в пределах -1...+4 градусов.
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