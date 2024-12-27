Синоптик рассказала о погоде на выходные в Украине и дала прогноз на Новый год

Погода на выходных 28-29 декабря в Украине

Завершающие выходные 2024 года будут синоптически спокойными, существенных осадков не предвидится, разве что облачная туманная погода местами организует морось.

"Поскольку над Украиной синоптическую ситуацию 28-29 декабря будет определять антициклон, то и даже ветра какого-то выразительного не будет, небольшой, максимум умеренный. Температура воздуха как "приклеилась" к нулю и небольшим "плюсам", так и будет держаться", - рассказала синоптик.

В частности, по данным Диденко, в Украине в течение субботы-воскресенья ожидается 0...+4 градусов, разве что ночью 28 декабря в восточной части, а 29 декабря и на западе 0...-3 градусов.

Погода на выходных в Киеве

В Киеве завершающие выходные года будут теплыми, облачными и маловетреными.

"В ночные часы ожидается около нуля, днем 0...+2 градусов", - отметила Диденко.

Погода на Новый год в Украине

В Новый год, 31 декабря, в Украине предполагается небольшое снижение температуры воздуха и на севере Украины, включая Киев.

"И на северо-востоке есть вероятность осадков в виде хотя бы мокрого снега", - отметила Диденко.

На Новый год в Украине вероятен снег на северо-востоке (t.me/PohodaNatalka)