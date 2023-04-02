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Синоптик розповіла про погоду на тиждень та у Вербну неділю в Україні

Фото: синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні на тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Наступний тиждень в Україні буде холодним та з дощами. У Вербну неділю, 9 квітня, тепла чекати також не доводиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Тиждень загалом буде в Україні строкатим - переважатимуть дощі, в більшості областей очікується холодна чи свіжа погода", - розповіла вона

За словами синоптика, у східній частині та на південному сході буде тепло, до +12...+18 градусів.

Також Діденко попередила, що Вербна неділя, 9 квітня, в більшості областей України буде холодною, із рвучким вітром.

Як повідомлялось, у понеділок, 3 квітня, в Україні очікується дощ та мокрий сніг залежно від температури, причому вночі в деяких регіонах буде мороз, а вдень, наприклад, на півдні, до +15. Вітер буде поривчастим, місцями - ожеледиця.

Зазначимо, що 3 квітня в Україні знову похолодає.

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