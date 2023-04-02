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Мокрий сніг та температурні "гойдалки". Синоптики дали прогноз на завтра

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Україна, Неділя 02 квітня 2023 12:59
Мокрий сніг та температурні "гойдалки". Синоптики дали прогноз на завтра Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 3 квітня, в Україні очікується дощ та мокрий сніг залежно від температури, причому вночі в деяких регіонах буде мороз, а вдень, наприклад, на півдні, до +15. Вітер буде поривчастим, місцями - ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Дощ та сніг

Хмарно. Опади:

  • у західних областях мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла;
  • на решті території дощі; температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°, у східних областях 7-12°, на півдні країни до 15°.

Вітер

Переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Мокрий сніг та температурні &quot;гойдалки&quot;. Синоптики дали прогноз на завтра

Як повідомлялось, у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Нагадаємо, середньорічна температура у Києві у 2022 році становила 9,7 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище кліматичної норми. Він посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.

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