Синоптик рассказала о погоде на неделю и в Вербное воскресенье в Украине

Следующая неделя в Украине будет холодной и с дождями. В Вербное воскресенье, 9 апреля, тепла ждать также не приходится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Неделя в целом будет в Украине пестрой - будут преобладать дожди, в большинстве областей ожидается холодная или свежая погода", - рассказала она

По словам синоптика, в восточной части и юго-востоке будет тепло, до +12...+18 градусов.

Также Диденко предупредила, что Вербное воскресенье, 9 апреля, в большинстве областей Украины будет холодным, с порывистым ветром.