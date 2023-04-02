Синоптик рассказала о погоде на неделю и в Вербное воскресенье в Украине
Следующая неделя в Украине будет холодной и с дождями. В Вербное воскресенье, 9 апреля, тепла ждать также не приходится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Неделя в целом будет в Украине пестрой - будут преобладать дожди, в большинстве областей ожидается холодная или свежая погода", - рассказала она
По словам синоптика, в восточной части и юго-востоке будет тепло, до +12...+18 градусов.
Также Диденко предупредила, что Вербное воскресенье, 9 апреля, в большинстве областей Украины будет холодным, с порывистым ветром.
Как сообщалось, в понедельник, 3 апреля, в Украине ожидается дождь и мокрый снег в зависимости от температуры, причем ночью в некоторых регионах будет мороз, а днем, например, на юге, до +15. Ветер будет порывистым, местами - гололедица.
Отметим, что как раз 3 апреля в Украине снова похолодает.
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