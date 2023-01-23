Синоптик розповіла про погоду на тиждень

У найближчі сім днів погода в Україні буде без метеорологічних "стресів". Опади не передбачаються, температура на градусниках цілий тиждень коливатиметься в районі нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Тиждень буде синоптично спокійним, без різких коливань температури чи бурхливих метеорологічних явищ та, що буває не часто, однорідним", - розповіла вона.

За словами синоптика, в найближчі 7 днів переважатиме антициклонічний тип погоди, тобто, на суттєві опади не варто розраховувати.

"Температура повітря коливатиметься поблизу нуля, опускаючись вночі до "мінусів"., - додала Діденко.