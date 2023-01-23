UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптик розповіла про погоду на тиждень

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У найближчі сім днів погода в Україні буде без метеорологічних "стресів". Опади не передбачаються, температура на градусниках цілий тиждень коливатиметься в районі нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Тиждень буде синоптично спокійним, без різких коливань температури чи бурхливих метеорологічних явищ та, що буває не часто, однорідним", - розповіла вона.

За словами синоптика, в найближчі 7 днів переважатиме антициклонічний тип погоди, тобто, на суттєві опади не варто розраховувати.

"Температура повітря коливатиметься поблизу нуля, опускаючись вночі до "мінусів"., - додала Діденко.

Зазначимо, що завтра в Україні очікується морозна погода, місцями туман.

Нагадаємо, у Києві з початку січня 2023 року оновлено вже 16 температурних рекордів. Це більше, ніж за весь 2022 рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на тиждень