Синоптик рассказала о погоде на неделю

В ближайшие семь дней погода в Украине будет без метеорологических "стрессов". Осадки не предвидятся, температура на градусниках будет всю неделю колебаться в районе нуля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Неделя будет синоптически спокойной, без резких колебаний температуры или бурных метеорологических явлений и, что бывает не часто, однородной", - рассказала она.

По словам синоптика, в ближайшие 7 дней будет преобладать антициклонический тип погоды, то есть на существенные осадки не стоит рассчитывать.

"Температура воздуха будет колебаться вблизи нуля, опускаясь ночью до минусов", - добавила Диденко.