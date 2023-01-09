Синоптик розповіла про погоду на найближчі дні та "передбачила" дату потепління

У вівторок-середу, 10-11 січня в Україні буде також вирувати сильний вітер, місцями варто очікувати дощ та сніг. Потепління в Україну прийде вже з 13 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook .

Погода в Україні 10-11 січня

"10-11 січня в Україні будуть із сильним вітром.Враховуйте в одежі, стоянках, кріпленнях, паркуваннях, на дорогах. Температурний режим без особливих змін", - розповіла вона.

Температура

Протягом дня очікується в східних областях -3...-8 градусів, в західних областях +2...+7 градусів, у південній частині +6...+10 градусів.

"На Запоріжжі холодніше, до -3 градусів. На півночі та в центрі впродовж дня 10-11 січня від - 3 до +2", - додала Діденко.

Опади

За словами синоптика, дощ та мокрий сніг випадатимуть періодично в західних областях, ймовірно, у Вінницькій та Житомирській областях. На решті території України - без істотних опадів.

Погода в Києві 10-11 січня

У столиці у вівторок-середу снігу не буде. Вітер південно-східний, сильний, рвучкий. Вночі до -5...-8 градусів, вдень -1..-3 градуси.

Коли чекати потепління

Потепління, яке, за даними Діденко, прийде з іншою атлантичною повітряною масою, проявиться в Україн 13-14 січня.