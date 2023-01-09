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Обережно! В Києві штормовий вітер, мешканцям дали поради

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Київ, Понеділок 09 січня 2023 08:53
Обережно! В Києві штормовий вітер, мешканцям дали поради Фото: в Києві штормовий вітер, мешканцям дали поради (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 9 січня, Києві очікуються сніг та сильний вітер південно-східного напрямку, який досягатиме штормових позначок у 15-20 метрів за секунду, тому мешканцям столиці варто бути уважними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Тож варто:

  • дуже уважно паркувати автомобілі;
  • не затримуватись під деревами, великими рекламними конструкціями.

При цьому, як додали в КМДА, температура коливатиметься від -5 до -7 градусів, а вже завтра очікується потепління.

Станом на 08:20 9 січня на вулиці Києва виведено 302 одиниці спецтехніки "Київавтодор". Сніг прибирають понад 3,5 тисячі комунальників.

Як повідомлялось, сьогодні, 9 січня у більшості регіонів України очікується сильний вітер. Його пориви досягатимуть 15-20 м/с.

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