Синоптик розповіла, якою може бути зима в Україні

Якою може бути зима в Україні

Експерт зазначила, що про точний прогноз на зиму 2024/2025 говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років.

Птуха нагадала, що впродовж поточного осіннього періоду (попри холодний період на початку жовтня у західних областях), спостерігається тенденція вищих за кліматичну норму температур.

"Друга і третя декади жовтня... Очікуємо, що можуть бути на кілька градусів вище кліматичної норми. Подивимось, знову ж таки, по завершенню місяця. Будемо аналізувати", - уточнила вона.

Після цього, із настанням зими, синоптики очікують (виходячи з тенденцій), "все більше періодів із теплими днями. І все менше періодів з холодними днями".

Спікер УкрГМЦ зауважила, що синоптики не виключають також можливостей:

заток в Україну холоду

заток в Україну арктичного повітря

"І вони, звичайно, можуть бути", - додала Птуха.

Однак вона звернула увагу на те, що їх тривалість може бути при цьому не занадто великою.

"З огляду на останні місяці, коли в нас кожен місяць - вище кліматичної норми був, і така тенденція вже багато років зберігається... (Синоптики припускають, - Ред.) що все ж таки в цьому році не буде така сувора зима. А буде вона більш м'якою", - пояснила експерт.

Насамкінець вона зазначила, що певні періоди холоду цієї зими, звичайно ж, будуть. І до них треба готуватися.

"Треба бути готовим до будь-яких проявів погоди. У нас - сезонна країна. І в нас якраз таке розташування, що можуть проявлятися як і теплі періоди, так і холодні. Просто теплих періодів все ж таки стає трішки більше", - підсумувала Птуха.