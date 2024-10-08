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Синоптик розповіла, якою може бути зима в Україні

Зима в Україні може бути не дуже суворою (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Зважаючи на тенденції останніх років і попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не занадто суворою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг речниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи.

Якою може бути зима в Україні

Експерт зазначила, що про точний прогноз на зиму 2024/2025 говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років.

Птуха нагадала, що впродовж поточного осіннього періоду (попри холодний період на початку жовтня у західних областях), спостерігається тенденція вищих за кліматичну норму температур.

"Друга і третя декади жовтня... Очікуємо, що можуть бути на кілька градусів вище кліматичної норми. Подивимось, знову ж таки, по завершенню місяця. Будемо аналізувати", - уточнила вона.

Після цього, із настанням зими, синоптики очікують (виходячи з тенденцій), "все більше періодів із теплими днями. І все менше періодів з холодними днями".

Спікер УкрГМЦ зауважила, що синоптики не виключають також можливостей:

  • заток в Україну холоду
  • заток в Україну арктичного повітря

"І вони, звичайно, можуть бути", - додала Птуха.

Однак вона звернула увагу на те, що їх тривалість може бути при цьому не занадто великою.

"З огляду на останні місяці, коли в нас кожен місяць - вище кліматичної норми був, і така тенденція вже багато років зберігається... (Синоптики припускають, - Ред.) що все ж таки в цьому році не буде така сувора зима. А буде вона більш м'якою", - пояснила експерт.

Насамкінець вона зазначила, що певні періоди холоду цієї зими, звичайно ж, будуть. І до них треба готуватися.

"Треба бути готовим до будь-яких проявів погоди. У нас - сезонна країна. І в нас якраз таке розташування, що можуть проявлятися як і теплі періоди, так і холодні. Просто теплих періодів все ж таки стає трішки більше", - підсумувала Птуха.

Перший сніг у 2024 році

Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.

Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.

У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).

Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.

Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.

У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.

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