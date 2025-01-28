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Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 29 січня

Вівторок 28 січня 2025 14:14
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Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 29 січня Ілюстративне фото: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 29 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 29 січня, істотних опадів не передбачається. Однак у Карпатах та на Закарпатті можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, 29-го січня максимальна температура повітря становитиме +7+12 градусів, у західних областях та у південній частині +12+16 градусів.

"До речі, цікава деталь: традиційно тепліше Закарпаття цього разу порушить стереотип, там завтра +9+11 градусів", - пише синоптик.

Вітер завтра буде південних напрямків, помірний, часом рвучкий, такий собі як весняний. Вона також зауважила, що істотні опади в більшості областей України навряд чи можливі. Але вночі в Карпатах та на Закарпатті прогнозується дощ та мокрий сніг, на Волині та Рівненщині - дощ.

Погода у Києві

У Києві в середу опади малоймовірні. Вітер південний, поривчастий. Буде тепло в столиці: вночі +5, вдень +9 градусів.

Синоптик зауважила, що у четвер, 30 січня, в Україні все ще триматиметься чудова тепла погода. А вже з 1-го лютого в Україні розпочнеться похолодання.

Погода в Україні з 31 січня

Нагадаємо, раніше прогнозувалось, що з 31 січня в більшості областей України температура повітря знизиться і з'являться опади.

Детальніше про погоду до 31 січня включно - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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