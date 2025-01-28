Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 29 січня
В Україні у середу, 29 січня, істотних опадів не передбачається. Однак у Карпатах та на Закарпатті можливий мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За даними Діденко, 29-го січня максимальна температура повітря становитиме +7+12 градусів, у західних областях та у південній частині +12+16 градусів.
"До речі, цікава деталь: традиційно тепліше Закарпаття цього разу порушить стереотип, там завтра +9+11 градусів", - пише синоптик.
Вітер завтра буде південних напрямків, помірний, часом рвучкий, такий собі як весняний. Вона також зауважила, що істотні опади в більшості областей України навряд чи можливі. Але вночі в Карпатах та на Закарпатті прогнозується дощ та мокрий сніг, на Волині та Рівненщині - дощ.
Погода у Києві
У Києві в середу опади малоймовірні. Вітер південний, поривчастий. Буде тепло в столиці: вночі +5, вдень +9 градусів.
Синоптик зауважила, що у четвер, 30 січня, в Україні все ще триматиметься чудова тепла погода. А вже з 1-го лютого в Україні розпочнеться похолодання.
Погода в Україні з 31 січня
Нагадаємо, раніше прогнозувалось, що з 31 січня в більшості областей України температура повітря знизиться і з'являться опади.
Детальніше про погоду до 31 січня включно - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.