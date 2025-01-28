Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 29 января

В Украине в среду, 29 января, существенных осадков не предвидится. Однако в Карпатах и на Закарпатье возможен мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко .

По данным Диденко, 29-го января максимальная температура воздуха составит +7+12 градусов, в западных областях и в южной части +12+16 градусов.

"Кстати, интересная деталь: традиционно теплое Закарпатье на этот раз нарушит стереотип, там завтра +9+11 градусов", - пишет синоптик.

Ветер завтра будет южных направлений, умеренный, временами порывистый, такой себе как весенний. Она также отметила, что существенные осадки в большинстве областей Украины вряд ли возможны. Но ночью в Карпатах и на Закарпатье прогнозируется дождь и мокрый снег, на Волыни и Ровенщине - дождь.

Погода в Киеве

В Киеве в среду осадки маловероятны. Ветер южный, порывистый. Будет тепло в столице: ночью +5, днем +9 градусов.

Синоптик отметила, что в четверг, 30 января, в Украине все еще будет держаться замечательная теплая погода. А уже с 1-го февраля в Украине начнется похолодание.

Погода в Украине с 31 января

Напомним, ранее прогнозировалось, что с 31 января в большинстве областей Украины температура воздуха снизится и появятся осадки.