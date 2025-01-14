Синоптик розповіла, якою буде погода 15 січня

Атмосферні фронти завтра торкнуться західної частини України і там пройде сніг. Сніжитиме, ймовірно і у північних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її даними, через підвищення температури повітря вдень можливий мокрий сніг, а на дорогах через налипання мокрого снігу може ускладнитися ситуація.

На решті території України - без істотних опадів, а у південній частині навіть світитиме сонечко. Діденко зауважила, що найнижчою температура повітря вночі очікується у південній частині України до -8 градусів. На решті території України вночі до -6 градусів.

"Протягом дня 15-го січня "мінуси" поступово розчинятимуться серед відлиги, хіба що в західних областях буде трохи свіжіше, -3 градуси", - написала Діденко.

Погода у Києві

У Києві завтра вночі буде невеликий мороз, до -3 градусів, а протягом дня температура повітря коливатиметься близько нуля.

Вночі та вранці у столиці західний вітер буде рвучким, а вдень вітер стихне.

Якихось серйозних опадів завтра в Києві не передбачається, але місцями можливий невеликий сніг.

Діденко зауважила, що надалі в Україні можливе поступове підвищення температури повітря.