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Синоптик рассказала, какой будет погода 15 января

Вторник 14 января 2025 14:30
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Синоптик рассказала, какой будет погода 15 января Иллюстративное фото: синоптик рассказала, какой будет погода 15 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Атмосферные фронты завтра коснутся западной части Украины и там пройдет снег. Будет снежить, вероятно и в северных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее данным, из-за повышения температуры воздуха днем возможен мокрый снег, а на дорогах из-за налипания мокрого снега может осложниться ситуация.

На остальной территории Украины - без существенных осадков, а в южной части даже будет светить солнышко. Диденко отметила, что самой низкой температура воздуха ночью ожидается в южной части Украины до -8 градусов. На остальной территории Украины ночью до -6 градусов.

"В течение дня 15-го января "минусы" постепенно будут растворяться среди оттепели, разве что в западных областях будет немного свежее, -3 градуса", - написала Диденко.

Синоптик рассказала, какой будет погода 15 января

Погода в Киеве

В Киеве завтра ночью будет небольшой мороз, до -3 градусов, а в течение дня температура воздуха будет колебаться около нуля.

Ночью и утром в столице западный ветер будет порывистым, а днем ветер стихнет.
Каких-то серьезных осадков завтра в Киеве не предвидится, но местами возможен небольшой снег.

Диденко отметила, что в дальнейшем в Украине возможно постепенное повышение температуры воздуха.

Как сообщалось, в целом погода в январе 2025 в Украине будет теплее обычного.

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Наталка Диденко Погода в Украине
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