UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Синоптик розповіла, коли вітер перестане "шматувати" Україну

Пориви вітру незабаром минуть і погода буде більш спокійною (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Синоптичні процеси, які спостерігаються зараз на території України, пов'язані з активним циклоном (областю низького атмосферного тиску). Проте найближчими днями все поступово змінюватиметься.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Коли в Україні стихнуть пориви вітру

Експерт пояснила, що і сніг у Харкові, і опади в деяких інших регіонах, і сильні пориви вітру - пов'язані з активним циклоном, який переміщується через територію Росії.

"Тому сьогодні (4 листопада, - Ред.) у більшості регіонів України - вітряна погода з першим рівнем небезпечності та пориви в межах 15-20 метрів за секунду", - уточнила вона.

Синоптик зауважила, що вже завтра (у вівторок, 5 листопада, - Ред.) "цей циклон буде відходити і, в принципі, також і вітер поступово вже стихатиме".

"Так само з цим циклоном пов'язані атмосферні фронти, які спричинили опади у вигляді змішаної фази (сніг із дощем, мокрий сніг, - Ред.) по північно-східних областях, прикордонних областях України... Надалі вони вже, разом із відходом циклону, також будуть поступово припинятися", - розповіла Птуха.

Очікується, що після відходу циклону із заходу на територію України почне впливати антициклон - поле високого тиску. Воно забезпечить погоду без опадів у більшості областей.

"Тому найближчими днями в нас буде встановлюватись більш спокійний характер погоди. Вже без таких поривів вітру. Відповідно, без опадів", - наголосила фахівець.

Водночас вона зазначила, що подекуди у західних областях у нічні й ранкові години можуть бути тумани.

"Така, більш спокійна осіння погода. Якщо відповідно вдягатися, то доволі комфортно", - підсумувала спеціаліст.

Яку погоду прогнозують українцям найближчим часом

У вівторок, 5 листопада, погода в Україні очікується хмарна, з проясненнями.

Опади ймовірні у східних областях вночі (у вигляді невеликого мокрого снігу).

У західних областях вночі та вранці - подекуди туман.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Вночі у південно-східній частині та у східних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температури очікуються такими:

  • вночі 0-5 градусів морозу
  • вдень 3-8 градусів тепла (на сході країни 0-5 градусів за Цельсієм)

Прогноз погоди на 5 листопада в Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

6 листопада невеликий мокрий сніг можливий у східних, місцями - й у північних та центральних областях.

Температура повітря:

  • вночі - від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу
  • вдень - від 3 10 градусів тепла (на сході - 0-5°С)

Тим часом на півдні та південному заході країни 6-7 листопада денні температури можуть становити 8-13 градусів вище нуля.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у низці областей України негода знеструмила більше 70 населених пунктів.

Читайте також, якого лиха наробила негода в Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода на день