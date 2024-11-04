Синоптик розповіла, коли вітер перестане "шматувати" Україну

Коли в Україні стихнуть пориви вітру

Експерт пояснила, що і сніг у Харкові, і опади в деяких інших регіонах, і сильні пориви вітру - пов'язані з активним циклоном, який переміщується через територію Росії.

"Тому сьогодні (4 листопада, - Ред.) у більшості регіонів України - вітряна погода з першим рівнем небезпечності та пориви в межах 15-20 метрів за секунду", - уточнила вона.

Синоптик зауважила, що вже завтра (у вівторок, 5 листопада, - Ред.) "цей циклон буде відходити і, в принципі, також і вітер поступово вже стихатиме".

"Так само з цим циклоном пов'язані атмосферні фронти, які спричинили опади у вигляді змішаної фази (сніг із дощем, мокрий сніг, - Ред.) по північно-східних областях, прикордонних областях України... Надалі вони вже, разом із відходом циклону, також будуть поступово припинятися", - розповіла Птуха.

Очікується, що після відходу циклону із заходу на територію України почне впливати антициклон - поле високого тиску. Воно забезпечить погоду без опадів у більшості областей.

"Тому найближчими днями в нас буде встановлюватись більш спокійний характер погоди. Вже без таких поривів вітру. Відповідно, без опадів", - наголосила фахівець.

Водночас вона зазначила, що подекуди у західних областях у нічні й ранкові години можуть бути тумани.

"Така, більш спокійна осіння погода. Якщо відповідно вдягатися, то доволі комфортно", - підсумувала спеціаліст.

Яку погоду прогнозують українцям найближчим часом

У вівторок, 5 листопада, погода в Україні очікується хмарна, з проясненнями.

Опади ймовірні у східних областях вночі (у вигляді невеликого мокрого снігу).

У західних областях вночі та вранці - подекуди туман.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Вночі у південно-східній частині та у східних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температури очікуються такими:

вночі 0-5 градусів морозу

вдень 3-8 градусів тепла (на сході країни 0-5 градусів за Цельсієм)

Прогноз погоди на 5 листопада в Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

6 листопада невеликий мокрий сніг можливий у східних, місцями - й у північних та центральних областях.

Температура повітря:

вночі - від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу

вдень - від 3 10 градусів тепла (на сході - 0-5°С)

Тим часом на півдні та південному заході країни 6-7 листопада денні температури можуть становити 8-13 градусів вище нуля.