Синоптик рассказала, когда ветер перестанет "шматовать" Украину

Когда в Украине стихнут порывы ветра

Эксперт объяснила, что и снег в Харькове, и осадки в некоторых других регионах, и сильные порывы ветра связаны с активным циклоном, который перемещается через территорию России.

"Поэтому сегодня (4 ноября, - Ред.) в большинстве регионов Украины - ветреная погода с первым уровнем опасности и порывы в пределах 15-20 метров в секунду", - уточнила она.

Синоптик отметила, что уже завтра (во вторник, 5 ноября, - Ред.) "этот циклон будет отходить и, в принципе, также и ветер будет постепенно уже стихать".

"Так же с этим циклоном связаны атмосферные фронты, которые повлекли осадки в виде смешанной фазы (снег с дождем, мокрый снег, - Ред.) по северо-восточным областям, пограничным областям Украины... В дальнейшем они уже, вместе с уходом циклона, также будут постепенно прекращаться", - рассказала Птуха.

Ожидается, что после ухода циклона с запада на территорию Украины начнет воздействовать антициклон - поле высокого давления. Он обеспечит погоду без осадков в большинстве областей.

"Поэтому в ближайшие дни у нас будет устанавливаться более спокойный характер погоды. Уже без таких порывов ветра. Соответственно, без осадков", - подчеркнула специалист.

В то же время она отметила, что кое-где в западных областях в ночные и утренние часы могут быть туманы.

"Такая, более спокойная осенняя погода. Если соответственно одеваться, то достаточно комфортно", - подытожила специалист.

Какую погоду прогнозируют украинцам в ближайшее время

Во вторник, 5 ноября, погода в Украине ожидается облачная с прояснениями.

Осадки возможны в восточных областях ночью (в виде небольшого мокрого снега).

В западных областях ночью и утром - местами туман.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Ночью в юго-восточной части и восточных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температуры ожидаются следующими:

ночью 0-5 градусов мороза

днем 3-8 градусов тепла (на востоке страны 0-5 градусов по Цельсию)

Прогноз погоды на 5 ноября в Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

6 ноября небольшой мокрый снег возможен в восточных, местами и в северных и центральных областях.

Температура воздуха:

ночью - от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза

днем - от 3 до 10 градусов тепла (на востоке - 0-5°С)

Между тем, на юге и юго-западе страны 6-7 ноября дневные температуры могут составлять 8-13 градусов выше нуля.