Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться тепло і дала прогноз на найближчі дні

Вівторок

"Все ж у більшості областей України переважатиме суха повітряна маса антициклонального походження, лише вночі на Волині, у Рівненській області, а ввечері завтра на півдні Криму пройде невеликий дощ", - розповіла вона.

Вітер південного напрямку, ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Крім того, за її словами, в Україні завтра сильний вітер, сухе повітря, сонячно, до +15...+18 градусів.

"Протягом дня +10...+15 градусів, в західних областях +12...+18 градусів. Трохи свіжіше буде на сході України та на узбережжі морів, +7...+10 градусів", - констатувала синоптик.

Погода в Києві

У Києві у вівторок стовпчики термометрів піднімуться до чудових +12, +13 градусів.

"Проте буде в столиці завтра сильний вітер", - попередила Діденко.

Середа-четвер

У середу суттєво похолоднішає в західних областях, у четвер - майже повсюди.

Субота-неділя

За словами Діденко, на вихідних в Україну знову повернеться весняне тепло.