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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло и дала прогноз на ближайшие дни

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Синоптик прогнозирует в ближайшие дни погодные качели – то тепло, то холоднее. Хотя уже в выходные в Украину вернется теплая весна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Вторник

"Все же в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса антициклонального происхождения только ночью на Волыни, в Ровенской области, а вечером завтра на юге Крыма пройдет небольшой дождь", - рассказала она.

Ветер южного направления, вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Кроме того, по ее словам, в Украине завтра сильный ветер, сухой воздух, солнечно, до +15...+18 градусов.

"В течение дня +10...+15 градусов, в западных областях +12...+18 градусов. Несколько свежее будет на востоке Украины и на побережье морей, +7...+10 градусов", - констатировала синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник столбики термометров поднимутся до чудесных +12, +13 градусов.

"Однако будет в столице завтра сильный ветер", – предупредила Диденко.

Среда-четверг

В среду существенно похолодает в западных областях, в четверг – почти повсюду.

Суббота-воскресенье

По словам Диденко, в выходные в Украину снова вернется весеннее тепло.

Как сообщалось, в Украине в ближайшее время ожидается постепенное повышение температуры до 10-15 градусов днем. До конца недели возможны ночные морозы.

Напомним, по данным "Укргидрометцентра", во вторник, 14 марта, в Украине осадки не прогнозируются. Однако местами возможны порывы ветра.

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