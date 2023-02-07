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Синоптик рассказала, когда в Украине начнут "стихать" морозы

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Украина, Вторник 07 февраля 2023 19:00
Синоптик рассказала, когда в Украине начнут "стихать" морозы Фото: синоптик рассказала, когда в Украине начнут "стихать" морозы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Морозы начнут спадать в Украине, начиная с 11 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Ослабление морозов в Киеве предполагается ориентировочно с 11-12 февраля", - рассказала она.

Что касается всей территории Украины, то, по мнению Диденко, морозы "передумают властвовать" с 11-13 февраля.

Как сообщалось, завтра, 8 февраля, в Украине будет прохладная и облачная погода. Однако снег не прогнозируется.

Напомним, среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -0,3°С, что выше климатической нормы на 2,9°С. Он вошел в десятку самых теплых с 1881 года.

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