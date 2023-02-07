Синоптик рассказала, когда в Украине начнут "стихать" морозы
Фото: синоптик рассказала, когда в Украине начнут "стихать" морозы (GettyImages)
Морозы начнут спадать в Украине, начиная с 11 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Ослабление морозов в Киеве предполагается ориентировочно с 11-12 февраля", - рассказала она.
Что касается всей территории Украины, то, по мнению Диденко, морозы "передумают властвовать" с 11-13 февраля.
Как сообщалось, завтра, 8 февраля, в Украине будет прохладная и облачная погода. Однако снег не прогнозируется.
Напомним, среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -0,3°С, что выше климатической нормы на 2,9°С. Он вошел в десятку самых теплых с 1881 года.
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