ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мороз, але майже без опадів: якою буде погода в Україні завтра

Новость на русском →
Україна, Вівторок 07 лютого 2023 13:41
Мороз, але майже без опадів: якою буде погода в Україні завтра Фото: завтра в Україні буде хмарна погода, але без снігу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 8 лютого, в Україні буде прохолодна та хмарна погода. Проте снігу не прогнозується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра у всіх областях буде хмарно з проясненнями. Майже по всій Україні без опадів, лише на півдні вночі можливий невеликий сніг, а в Криму - помірний сніг.

Синоптики попереджають, що на дорогах завтра можлива ожеледиця. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів завтра покажуть вдень від -1 до -6 градусів, а вночі від -9 до -14 градусів.

У Карпатах вдень очікується до -10, а вночі до -18 градусів. На півдні вдень температура буде у межах від -3 до +2 градусів, а вночі -5 -10.

Мороз, але майже без опадів: якою буде погода в Україні завтра

Погода у Києві

Завтра у столиці буде хмарно, проте без опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві завтра вдень температура повітря буде від -2 до -4 градусів, а вночі опуститься до -10 -12 градусів.

Нагадаємо, синоптики попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах, туристів просять утриматися від походів в гори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
NEWS
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії