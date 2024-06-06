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Синоптик розповіла, де чекатиме град та шквали в Україні сьогодні

Україна, Четвер 06 червня 2024 07:00
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Синоптик розповіла, де чекатиме град та шквали в Україні сьогодні Фото: якою буде погода в Україні 6 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 6 червня, у частині регіонів України очікуються опади з грозами, можливі навіть шквали та град. Максимально повітря прогріється до +33 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"6 червня атмосферні фронти із заходу та лінії сходження із сходу зумовлять короткочасні грозові дощі в західних областях, у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській областях. При грозах можуть бути шквали та град!" - розповіла вона.

На решті території України, за даними синоптика,без істотних опадів.

Температура повітря у четвер найвищою очікується на півдні та південному сході, до +27....+33 градусів.

"Найсвіжішим буде повітря на північному сході та на Волині, +22...+25 градусів. Загалом передбачається протягом дня +25....+29 градусів", - додала Діденко.

У Києві 6 червня якісь серйозні опади навряд чи варто очікувати, вдень до +27 градусів.

Погода найближчими днями в Україні

У п'ятницю, 7 червня, в Україні дощі затримаються лише на заході і то не скрізь.Вдень у більшості регіонів буде +25...+27 градусів. На заході найхолодніше, в межах +23...+25. Але рекорд зі знаком мінус поб'ють північні регіони - вдень +21...+23.

З понеділка, з 10 червня, відчутно знизиться температура повітря у західних, північних та більшості центральних областей України.

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