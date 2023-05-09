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Синоптик розповіла, де чекати дощі сьогодні та коли прийде в Україну потепління

Фото: синоптик розповіла про погоду на сьогодні та коли чекати на потепління в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 травня, в Україні буде прохолодно, максимум до +14 градусів, ще холодніше буде в Криму та на сході. Дощі вдень будуть майже всюди, а потепління слід чекати вже з 12 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Несподіваний холодний острівець на південному сході і навіть у Криму, +7...+12 градусів. І така ж холодна ділянка в Карпатах, що логічно, але й також у Чернівецькій області, яка, зазвичай, тепліша за інші західні області", - розповіла вона.

Що стосується більшості областей, то протягом дня температура повітря буде у межах +11....+14 градусів.

За даними синоптика, вдень також варто очікувати дощі майже по всюди, але короткочасні.

"У Приазов'ї дощі можуть бути сильнішими. На крайньому заході, у Житомирській та Київській областях без істотних опадів", - додала Діденко.

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У столиці вдень потепліє до +11....+13 градусів.

Коли чекати потепління?

Як додала синоптик, нестрімке, проте все ж потепління, розпочнеться з 12 травня.

Як повідомлялось, у Карпатах 8 травня погіршилася погода. У горах насипало снігу та вдарив мороз.

Додамо, що наприкінці поточного тижня денна температура в Україні підвищиться максимум до 20 градусів тепла, а за умов хмарності - до 15-18 градусів.

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