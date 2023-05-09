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Синоптик рассказала, где ждать дожди сегодня и когда придет в Украину потепление

Фото: синоптик рассказала о погоде на сегодня и когда ждать потепления в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 9 мая, в Украине будет прохладно, максимум до +14 градусов, еще прохладнее будет в Крыму и на востоке. Дожди днем будут почти повсюду, а потепления следует ожидать уже с 12 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Неожиданный холодный островок на юго-востоке и даже в Крыму, +7...+12 градусов. И такой же холодный участок в Карпатах, что логично, но и также в Черновицкой области, который, как правило, теплее других западных областей", - рассказала она.

Что касается большинства областей, то в течение дня температура воздуха будет в пределах +11...+14 градусов.

По данным синоптика, днем также следует ожидать дожди почти повсюду, но кратковременные.

"В Приазовье дожди могут быть сильнее. На крайнем мероприятии, в Житомирской и Киевской областях без существенных осадков", - добавила Диденко.

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В столице днем потеплеет до +11...+13 градусов.

Когда ждать потепления?

Как добавила синоптик, небыстрое, однако все же потепление, начнется с 12 мая.

Как сообщалось, в Карпатах 8 мая ухудшилась погода. В горах насыпало снег и ударил мороз.

Добавим, что в конце текущей недели дневная температура в Украине повысится максимум до 20 градусов тепла, а при облачности - до 15-18 градусов.

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