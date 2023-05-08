ua ru
Пн, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи очікувати в Україні спеки найближчим часом: прогноз Укргідрометцентру

Новость на русском →
Україна, Понеділок 08 травня 2023 13:09
Чи очікувати в Україні спеки найближчим часом: прогноз Укргідрометцентру Фото: спеки поки що не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці поточного тижня денна температура в Україні підвищиться максимум до 20 градусів тепла, а за умов хмарності - до 15-18 градусів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Поки спеки не видно", - сказала вона.

За її словами, зазвичай у другій половині травня температура вище 20 градусів - це норма. Попередні розрахунки по Києву до 23 травня дають температуру до 22 градусів тепла. "Якщо захмарюватиме та дощ, то це 15-18 градусів", - повідомила Голеня.

Синоптик повідомила, що найближчим часом дощі очікуються на півдні та сході України, а після 15 травня знову з заходу будуть поширюватися атмосферні фронти на всю країну, які принесуть опади.

Голеня розповіла, що в цілому в травні очікується температура близька до норми завдяки тому, що перша половина місяця була прохолодною.

Нагадаємо, значне похолодання та нічні заморозки в Україні були спричиненні надходженням арктичного повітря з півночі Європи. До кінця тижня температура підвищиться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні