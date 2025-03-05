UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Синоптик розповіла, чому в Україні так вітряно й коли погода зміниться на краще

Пориви вітру фіксують у різних регіонах України (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Останніми днями в Україні утримується досить неспокійна погода. Проте вже незабаром пориви вітру зійдуть нанівець.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чому в Україні зараз так вітряно й коли погода зміниться

За словами експерта, зараз на території України так вітряно через кілька "утворень", які "зустрілись" один з одним.

"Над Центральною Європою та над Балканами тримається антициклон - поле високого атмосферного тиску", - розповіла синоптик.

Тим часом через північ Європи (впродовж вчорашнього дня, сьогоднішнього та завтрашнього) "такі досить активні процеси проходять і атмосферні фронти". Тобто над Північною Європою - область зниженого тиску.

"Тому Україна зараз (як і Польща, і країни Балтії - території на північ, північний схід від нас) має ось таке посилення вітру", - зауважила Птуха.

Вона повідомила, що йдеться про певне "протистояння між полем високого тиску над Центральною Європою та полем низького тиску над Північною Європою".

"Тому в нас можуть бути такі посилення. Це - градієнт тиску. Великий перепад, скажімо так. Тому над нами ось такі повітряні потоки активні з північного заходу", - пояснила представниця УкрГМЦ.

Згідно з інформацією синоптиків, завтра (у четвер, 6 березня) ще буде досить вітряно. Проте надалі - з п'ятниці (7 березня) та суботи (8 березня) - антициклон буде змінюватись.

"Напевно, перебудова відбудеться в баричному полі. Але вже так будуть розміщуватися ці утворення, що над нами вже не буде таких градієнтів тиску і буде не так вітряно. Буде більш спокійна погода", - розповіла Птуха.

Вона додала, що ймовірні також певні прояснення.

"Тому, що все одно більше переважатиме поле високого тиску, яке забезпечить погоду без опадів. А у поєднанні з теплою повітряною масою - таку весняну, приємну погоду", - підсумувала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у більшості регіонів України прогнозували небезпечні метеорологічні явища, які можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та навіть руху транспорту.

Читайте також, чому повітря над Україною в лютому було брудним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніНегода в УкраїніПогода в КиєвіПогода на день